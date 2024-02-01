«Реал» сделал новое предложение Мбаппе - раскрыты детали

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе относительно потенциального трансфера. Об этом рапортуют журналисты Remontada Blanca.

Как сообщает источник, процесс сейчас находится в продвинутой стадии. «Сливочные» пообещали 25-летнему бомбардиру солидный подписной бонус в случае оформления сделки. Сумма будет поделена на равные части, ее выплатят в течение действия контракта.

Мбаппе выступает за парижский коллектив с лета 2018 года. Срок действующего трудового договора между форвардом и клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

«Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе