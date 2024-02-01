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«Реал» сделал новое предложение Мбаппе - раскрыты детали

01 Февраля 2024 • 09:09 Комментировать

Мадридский «Реал» продолжает вести переговоры с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе относительно потенциального трансфера. Об этом рапортуют журналисты Remontada Blanca.

Как сообщает источник, процесс сейчас находится в продвинутой стадии. «Сливочные» пообещали 25-летнему бомбардиру солидный подписной бонус в случае оформления сделки. Сумма будет поделена на равные части, ее выплатят в течение действия контракта.

Мбаппе выступает за парижский коллектив с лета 2018 года. Срок действующего трудового договора между форвардом и клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

«Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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