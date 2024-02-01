«Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе

Стало известно, какое будущее ждет Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора в случае перехода Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Об этом на своих страницах рассказала газета Marca.

«Королевский» клуб планирует подписать 25-летнего француза летом и сохранить своих нынешних звезд атаки. Мадридцы попытаются объединить в составе звездную троицу. Ранее ходили слухи, что Винисиус может покинуть «Сантьяго Бернабеу», если в команде перейдет Мбаппе.

Срок трудового соглашения Килиана с парижским грандом рассчитан до завершения нынешнего сезона. Главным конкурентом «Реала» в споре за нападающего является «Ливерпуль».

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