«Барселона» решила заработать на Месси - раскрыты детали

Каталонская «Барселона» решила заработать на имени своего звездного воспитанника Лионеля Месси. Как информирует испанская пресса, «сине-гранатовые» решили продать первый контракт аргентинского нападающего, подписанный на салфетке.

Этот документ выставлен на аукцион. Стартовая цена лота – 350 тысяч евро.

Напомним, что Лионель заключил первый контракт с каталонцами на салфетке в ресторане. Это произошло в декабре 2000 года.

Аргентинец защищал цвета первой команды «Барселоны» с 2005 по 2021 год. В составе каталонского гранда Месси выиграл 35 титулов. В числе трофеев десять чемпионств в Ла Лиге и четыре победы в Лиге чемпионов.