​Корреа провёл свой 400-й матч за «Атлетико»

В среду отложенный матч двадцатого тура испанского чемпионата сыграл мадридский «Атлетико», команда аргентинского специалиста Диего Симеоне обыграла «Райо Вальекано», забив тому два безответных мяча.

Это был отличный способ отметить юбилей - 400-й матч за «Атлетико», с учетом всех турниров, для Анхеля Корреа. Он стал всего лишь вторым игроком в истории клуба, который добрался до столь высокого показателя. Первым является нынешний голкипер «Атлетико» словенец Ян Облак, у которого опыт в 424 матча.

В следующем туре испанского чемпионата «Атлетико» предстоит сыграть с земляками-врагами из мадридского «Реала».