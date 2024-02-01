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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Корреа провёл свой 400-й матч за «Атлетико»

01 Февраля 2024 • 04:46 Комментировать

В среду отложенный матч двадцатого тура испанского чемпионата сыграл мадридский «Атлетико», команда аргентинского специалиста Диего Симеоне обыграла «Райо Вальекано», забив тому два безответных мяча.

Это был отличный способ отметить юбилей - 400-й матч за «Атлетико», с учетом всех турниров, для Анхеля Корреа. Он стал всего лишь вторым игроком в истории клуба, который добрался до столь высокого показателя. Первым является нынешний голкипер «Атлетико» словенец Ян Облак, у которого опыт в 424 матча.

В следующем туре испанского чемпионата «Атлетико» предстоит сыграть с земляками-врагами из мадридского «Реала».


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Атлетико Мадрид Анхель Корреа
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