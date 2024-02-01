Педри: «Трудно быть тренером «Барселоны», мы отдадим все силы ради Хави»

Футболист «Барселоны» Педри рассказал, что думает о главном тренере Хави Эрнандесе.

После поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 специалист объявил, что уйдёт из клуба по завершении сезона. В первом матче после данных известий «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0).

«Это странная неделя, но мы извлекли уроки из случившегося. Мы отдадим все силы в оставшихся матчах при Хави. Он очень помог всем нам, и мы должны сделать всё возможное ради него.

Очень трудно быть тренером «Барселоны» – критика в случае неудач неизбежна. Но мы находимся в лучшем клубе мира, и нам приходится принимать критику, когда дела идут не лучшим образом», – высказался в интервью после матча с «Осасуной» Педри.