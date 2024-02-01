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Мбаппе принял решение о будущем – он объявит о нём в феврале слухи

01 Февраля 2024 • 02:16 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.50 X 4.10 2 1.55
Через 19 ч. 59 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, если верить источнику, скоро сделает публичное заявление о своём будущем.

Контракт 25-летнего игрока истекает по окончании сезона, поэтому уже летом он может перебраться в другой клуб на правах свободного агента. Основным претендентом на суперзвезду, как и прежде, считается мадридский «Реал». Согласно сведениям Marca, Мбаппе уже решил, что не будет продлевать договор с «ПСЖ». Француз выступит с публичным заявлением в феврале.

Отмечается также, что в «Реале» полны уверенности относительно предстоящего подписания форварда. В мадридском клубе уже думают о том, как наилучшим образом разместить Мбаппе на поле вместе с Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом.

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