Хави: «Этот гол очень поможет Витору Роке»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о дебютном голе Витора Роке.

Точный удар 18-летнего бразильца, вышедшего на замену за минуту до взятия ворот, принёс каталонцам минимальную победу над «Осасуной».

«Это очень важный момент для Витора. Только представьте его ощущения после первого гола за «Барселону», который ещё и стал победным.

Для такого молодого игрока очень важно постепенно осваиваться в новых условиях. Думаю, сегодняшний гол окажет очень серьёзное влияние на процесс его адаптации. Это должно помочь ему проявить себя в дальнейшем», – сказал в послематчевом интервью Хави.