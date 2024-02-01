Хави оценил игру «Барселоны» в матче против «Осасуны»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопросы журналистов после победы над «Осасуной» (1:0).

«Сине-гранатовые» набрали три очка в первом матче после объявления Хави об уходе благодаря голу Витора Роке. 18-летний новичок «Барселоны» отличился спустя всего минуту после выхода на замену.

«Важная победа. К сожалению, мы не реализовали много шансов. Мы должны были забивать ещё, когда соперник остался в меньшинстве, но не сделали этого. Впрочем, думаю, прогресс по сравнению с прошлой игрой был заметен», – цитируют испанские СМИ Хави.

В активе «Барселоны» 47 набранных очков после 22 туров. Команда отстаёт от лидирующего «Жироны» на восемь баллов.