Беллингем назвал свой любимый гол в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какой из собственных голов ему нравится больше всех.

Английский футболист 18 раз поразил ворота соперников «сливочных», проведя 26 матчей.

Как признался сам атакующий хавбек, его любимый гол был забит в ворота «Барселоны»: «Мой любимый гол? Первый гол в матче против «Барселоны». Думаю, на данный момент это лучший мяч, который я забивал», – цитирует Madrid Zone 20-летнего игрока, перешедшего в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии».

Напомним, что Джуд Беллингем отметился дублем в октябрьском матче Ла Лиги против «Барселоны». Та встреча завершилась победой «Реала» – 2:1.