Хави: «Левандовски должен забивать больше голов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о результативности Роберта Левандовски.

В текущем сезоне польский форвард забивает не так много, как обычно. В поединке против «Осасуны» 35-летний игрок снова не смог забить – сейчас у него 13 голов в 29 матчах кампании. Впрочем, «сине-гранатовые» всё же одержали победу в сегодняшней встрече (1:0) благодаря точному удару новичка Витора Роке.

«Я много беседовал с Левандовски на этой неделе. Я считаю, что он должен забивать больше голов, должен делать разницу на поле», – поведал Хави, недавно объявивший о своём уходе из клуба по окончании сезона.