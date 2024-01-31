Роке прокомментировал свой первый гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке побеседовал с журналистами после первого забитого мяча.

Бразилец вышел на замену на 62-й минуте поединка против «Осасуны», а на 63-й записал на свой счёт забитый мяч, который оказался победным и единственным в матче.

«Это сбывшаяся мечта, – делится впечатлениями Роке после игры. – Я долго ждал этого момента. Очень рад своему первому голы, и особенно меня радует то, что он принёс нам три очка», – передаёт Barca Times комментарии 18-летнего новичка «сине-гранатовых».

Витор Роке перешёл в «Барселону» в начале января из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Сегодняшний матч стал для него шестым в цветах каталонского гранда.