Педри: «Надеюсь, сегодняшний гол Роке – первый из множества»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался об игре своего товарища по команде Витора Роке.

18-летний бразилец, пополнивший состав «Барселоны» в начале января, забил свой дебютный мяч за «сине-гранатовых» в поединке Ла Лиги против «Осасуны» (1:0). Примечательно, что форвард отметился победным мячом спустя всего минуту после выхода на замену.

«Витор привносит много энергии всякий раз, когда выходит на поле. Я очень рад за него. Надеюсь, его сегодняшний гол – первый из множества за «Барселону», – цитирует Mundo Deportivo Педри.

Витор Роке ранее выступал в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе». Стоимость трансфера игрока оценивается в 40 млн евро.