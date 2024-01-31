Беллингем рассказал, что ему нравится в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём пребывании в команде.

Англичанин перебрался в ряды «сливочных» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии».

«Я чувствую себя как дома, здесь обо мне очень здорово заботятся. Все знают, что «Реал» – один из величайших клубов, однако, когда оказываешься здесь, начинаешь понимать, что «Реал» – самый большой клуб в мире.

Больше всего в нашей команде мне нравится то, что все искренне радуются друг за друга. Забивая гол, ты обязательно получишь пару пощёчин от Рюдигера, но в остальном это всегда радость и улыбки», – цитирует Madrid Zone Беллингема.