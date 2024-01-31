Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем рассказал, что ему нравится в «Реале»

31 Января 2024 • 23:13 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.00 2 1.55
Через 23 ч. 0 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своём пребывании в команде.

Англичанин перебрался в ряды «сливочных» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии».

«Я чувствую себя как дома, здесь обо мне очень здорово заботятся. Все знают, что «Реал» – один из величайших клубов, однако, когда оказываешься здесь, начинаешь понимать, что «Реал» – самый большой клуб в мире.

Больше всего в нашей команде мне нравится то, что все искренне радуются друг за друга. Забивая гол, ты обязательно получишь пару пощёчин от Рюдигера, но в остальном это всегда радость и улыбки», – цитирует Madrid Zone Беллингема.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

Новости по матчу

Сегодня, 31 Января
23:13
Беллингем рассказал, что ему нравится в «Реале»
22:52
Кроос рассказал, что думает об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
22:18
Прогноз на точный счёт матча Хетафе — Реал Мадрид Ла Лиги — 1 февраля 2024
15:55
Кроос в ближайшее время может объявить о возвращении в сборную Германии
14:55
Анчелотти: «Уход Хави? Это было ожидаемо»
14:48
​Лунин или Кепа: Анчелотти не сказал, кто сыграет с «Хетафе»
14:47
Анчелотти: «Вся Турция хочет видеть, как Гюлер играет за «Реал», но придётся потерпеть»
14:43
​«Говорил, что не дотяну до 2000 года»: Анчелотти удивил ответом на вопрос о давлении
14:39
Анчелотти: «Модрич – легенда, он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов»
14:37
​Анчелотти: «Завтрашняя игра будет решающей» 1
13:51
Лунин выйдет в старте на матч с «Хетафе»
12:56
Модрич отказался переезжать в Саудовскую Аравию в январе
11:46
Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча»
30 Января
22:03
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Хетафе – Реал Мадрид Ла Лиги – 1 февраля 2024
19:43
«Хетафе» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:09
«Реал» предложит новый контракт Кроосу 4
12:59
Анчелотти не спешит рисковать здоровьем Гюлера
03:00
Стало известно, когда Куртуа сможет вновь сыграть за «Реал»
01:22
Президент Ла Лиги оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
29 Января
03:35
Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
28 Января
21:28
Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1
0
1.28 5.80 10.00
Видео
59 мин
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
1
1.36 5.20 8.20
Видео
01.02.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.60 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
23:53 · Испания. Ла Лига
Беллингем назвал свой любимый гол в «Реале»
23:42 · Испания. Ла Лига
Хави: «Левандовски должен забивать больше голов»
23:26 · Испания. Ла Лига
Роке прокомментировал свой первый гол за «Барселону»
23:20 · Испания. Ла Лига
Педри: «Надеюсь, сегодняшний гол Роке – первый из множества»
23:13 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, что ему нравится в «Реале»
22:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» 5
22:52 · Англия. Премьер-лига
Кроос рассказал, что думает об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
22:32 · Испания. Ла Лига
Роке забил дебютный гол за «Барселону»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Райо Вальекано»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:16 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как долго не сможет играть Ферран Торрес слухи
21:56 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес – 17-й игрок «Барселоны», получивший травму в текущем сезоне
21:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» связалась с немецким тренером слухи
21:27 · Испания. Ла Лига
Деку: «Сейчас не время думать о замене Хави»
21:12 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес пополнил лазарет «Барселоны» 1
20:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 7
Все новости
Рекомендуем