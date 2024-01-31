«Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны»

В среду «Барселона» провела отложенный матч 20-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Ферран Торрес оступился в дебюте встречи и был заменен по травме. В первом тайме дважды бил Роберт Левандовски, а также Жюль Кунде, но реальной опасности не получилось. После углового у других ворот Анте Будимир без помех головой направил мяч рядом с каркасом.

Второй тайм начался спокойнее, а на 64-й минуте был открыт счет. Только вышедший на замену Витор Роке головой замкнул короткий навес Жоау Канселу к ближней штанге - 1:0. Тут же Унаи Гарсия получил вторую желтую карточку. Ламин Ямаль дважды опасно бил, но мяч не полетел в цель. Справа Рауль Гарсия вывалился на ворота и запустил мяч в дальнюю штангу. Левандовски, казалось, снял все вопросы, но ВАР отменил гол - вне игры.

Каталонцы победили со счетом 1:0 и вышли на чистое третье место. Противник - 11-й.