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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны»

31 Января 2024 • 22:54 Комментировать (4)
Барселона
1:0
Осасуна
окончен

В среду «Барселона» провела отложенный матч 20-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Ферран Торрес оступился в дебюте встречи и был заменен по травме. В первом тайме дважды бил Роберт Левандовски, а также Жюль Кунде, но реальной опасности не получилось. После углового у других ворот Анте Будимир без помех головой направил мяч рядом с каркасом.

Второй тайм начался спокойнее, а на 64-й минуте был открыт счет. Только вышедший на замену Витор Роке головой замкнул короткий навес Жоау Канселу к ближней штанге - 1:0. Тут же Унаи Гарсия получил вторую желтую карточку. Ламин Ямаль дважды опасно бил, но мяч не полетел в цель. Справа Рауль Гарсия вывалился на ворота и запустил мяч в дальнюю штангу. Левандовски, казалось, снял все вопросы, но ВАР отменил гол - вне игры.

Каталонцы победили со счетом 1:0 и вышли на чистое третье место. Противник - 11-й.

Протокол игры  
Барселона1:0Осасуна
(1:0) Роке Витор64'  
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо РональдКубарси ПауКанселу ЖоауГюндоган ИлкайПедри  53' 77' (Ромеу Ориоль ( 77') Де Йонг ФренкиЯмаль ЛаминЛевандовски РобертТоррес Ферран 7' (Лопес Фермин ( 7'Роке Витор 62')
Запасные: Касадо МаркАстралага АндерКочен ДиегоФорт ЭкторКристенсен АндреасЭрнандес Унаи
Айтор ФернандесУнаи Гарсия  17'  67'Гарсия Давид IIIЭррандо ХорхеАресо ХесусМохика ХоанМонкайола Хон 83' (Ибаньес Пабло ( 83') Торро Лукас 83' (Барха Энрике ( 83') Орос Аймар 68' (Гарсия Рауль ( 68') Будимир Анте 68' (Гарсия Рубен ( 68') Арнаис Хосе 68' (Брашанац Дарко ( 68')
Запасные: Гомес МойсесЭррера СерхиоКруз ХуанВаленсия ПаблоКатена АлехандроМуньос Икер
31 января. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (4) Все комментарии
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Barcelona-Champions
31 Января 2024 в 23:20
Неплохо в целом смотрелись каталонцы, были даже шансы забить еще голы. Конечно, до былой красивой игры нынешняя Барса недотягивает, но уже какие-то предпосылки имеются к прообуждению в плане открытой игры. Я думаю, все же Хави надо дать поработать, возможно, скоро зимний спад пройдёт, к весне Барса может преобразиться. В принципе, осенью неплохо ведь играли каталонцы, в нынешняя победа была важна в психологическом плане после карусели с Вильярреалом. Всех болельщиков сине-гранатовых с победой.
pol-black
31 Января 2024 в 23:17
тухловато конечно, но с неплохими моментами. Роке забил, Ямал был хорош, не пропустили.
Kononets86
31 Января 2024 в 23:14
Молодец Хави. Будущее за талантливой молодежью, а не за титулованными старичками. Через пару лет Барселона станет сильнейшей командой.
Шарипов Тахир
31 Января 2024 в 23:13
То, что не потеряли очки - это, по сегодняшнему состоянию Барсы, уже большое достижение! То что не повторился ужас, который был несколько дней назад с Вильярреалом, это огромная радость!
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