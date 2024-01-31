Роке забил дебютный гол за «Барселону»

Нападающий Витор Роке открыл счёт своим голам за «Барселону».

18-летний футболист вышел на замену на 62-й минуте поединка против «Осасуны», а уже на 63-й зажёг своё имя на табло, забив первый гол в матче. Для юного бразильца это дебютный гол в цветах каталонского коллектива. Форвард пополнил ряды «сине-гранатовых» в начале января, перебравшись из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Стоимость трансфера оценивается в 40 млн евро.

Сегодняшний матч – шестой для Витора Роке в «Барселоне». Во всех случаях игрок выходил на поле со скамейки запасных.

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