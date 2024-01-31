Стало известно, как долго не сможет играть Ферран Торрес

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес пропустит ближайшие матчи команды.

23-летний футболист был вынужденно заменён на 7-й минуте матча против «Осасуны». По сведениям журналиста Хави Мигеля, предварительные прогнозы неутешительны: Торрес, судя по всему, не сможет играть как минимум на протяжении месяца. Более точные сроки отсутствия испанца будут определены клубом в скором времени.

В активе Феррана Торреса 11 забитых мячей и четыре результативных паса в 32 поединках за «Барселону» в текущем сезоне.

Свой следующий матч команда Хави Эрнандеса проведёт 3 февраля – соперником будет «Алавес».