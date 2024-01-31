Ферран Торрес – 17-й игрок «Барселоны», получивший травму в текущем сезоне

«Барселона» продолжает страдать от проблем с травмами игроков.

Уже на 7-й минуте сегодняшнего матча Ла Лиги против «Осасуны» каталонская команда лишилась вингера Феррана Торреса, покинувшего поле в слезах из-за повреждения. По данным Carrusel, испанец стал 17-м игроком «Барселоны», получившим травму по ходу текущего сезона. Примечательно, что в 11 случаях футболисты выбывали из строя из-за мышечных проблем. Всего в составе «сине-гранатовых» зарегистрирована 21 травма с начала кампании.

«Барселона» и «Осасуна» не забили друг другу голов в первом тайме. Следить за ходом второй половины матча можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.