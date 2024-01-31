«Барселона» связалась с немецким тренером

Ханс-Дитер Флик остаётся одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

Каталонский клуб вынужден искать будущего сменщика Хави Эрнандеса, поскольку тот решил покинуть клуб по окончании сезона. По обновлённым сведениям журналиста Кристиана Фалька, спортивный директор «Барселоны» Деку недавно провёл обсуждения с Фликом от лица президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. Бывший рулевой сборной Германии считается одной из главных целей «Барселоны».

Напомним, что Ханс-Дитер Флик был уволен с должности наставника немецкой национальной команды в сентябре прошлого года. Ранее он успешно работал в «Баварии».