Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» связалась с немецким тренером слухи

31 Января 2024 • 21:38 Комментировать
Барселона
1:0
Осасуна
1 1.35 X 5.50 2 8.50
2-й тайм

Ханс-Дитер Флик остаётся одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

Каталонский клуб вынужден искать будущего сменщика Хави Эрнандеса, поскольку тот решил покинуть клуб по окончании сезона. По обновлённым сведениям журналиста Кристиана Фалька, спортивный директор «Барселоны» Деку недавно провёл обсуждения с Фликом от лица президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. Бывший рулевой сборной Германии считается одной из главных целей «Барселоны».

Напомним, что Ханс-Дитер Флик был уволен с должности наставника немецкой национальной команды в сентябре прошлого года. Ранее он успешно работал в «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоан Лапорта Хави Эрнандес Ханс-Дитер Флик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Января
22:16
Стало известно, как долго не сможет играть Ферран Торрес
21:56
Ферран Торрес – 17-й игрок «Барселоны», получивший травму в текущем сезоне
21:38
«Барселона» связалась с немецким тренером
21:27
Деку: «Сейчас не время думать о замене Хави»
21:12
Ферран Торрес пополнил лазарет «Барселоны»
20:30
«Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 3
19:48
Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Осасуной»
16:23
Хави: «Осасуна» — настоящая скала в обороне»
14:55
Анчелотти: «Уход Хави? Это было ожидаемо»
11:37
Мотта не входит в число кандидатов на пост тренера «Барселоны»
02:19
Барселона - Осасуна: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Интересный прогноз и ставка на матч Барселона – Осасуна чемпионата Испании – 31 января 2024
30 Января
22:17
​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»
18:20
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
17:30
«Барселона» потеряла Фелиша 5
17:00
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:19
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Осасуна чемпионата Испании — 31 января 2024
15:18
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
13:52
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
12:51
В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду 1
11:20
Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки 1
11:10
ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»
03:46
«Барселона» вряд ли сможет позволить себе топ-тренера
02:30
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
29 Января
16:19
Защитник «Барселоны» Бальде пропустит Евро-2024
16:02
«Барселона» не будет приглашать Клоппа, известна причина
15:11
«Барселона» пытается арендовать нового фуллбека до закрытия трансферного окна
11:08
Хави отказался от 12 миллионов зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»
04:39
«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров
04:00
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
02:00
Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»
00:45
В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным
00:06
Романо: «Бергвалл переходит в «Барселону»
28 Января
23:27
«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю»
22:11
Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны»
21:52
Педри – о проблемах «Барселоны»: «Пора перестать искать оправдания»
21:44
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону» 1
21:35
Эрнесто Вальверде – о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Я его понимаю»
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
20:49
Мичел ответил, готов ли возглавить «Барселону»
20:22
Серхи Роберто попросил Хави не уходить из «Барселоны»
20:09
«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто
17:24
Гави одним из первых поддержал Хави
16:44
Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»
16:31
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:14
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
14:56
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
12:34
Сёмин — о возможном уходе Хави из «Барселоны»: «Не вижу смысла об этом говорить» 1
10:22
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
73 мин
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1
0
1.28 5.80 10.00
Видео
31.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.36 5.20 8.20
Видео
01.02.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.60 4.10 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
22:16 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как долго не сможет играть Ферран Торрес слухи
21:56 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес – 17-й игрок «Барселоны», получивший травму в текущем сезоне
21:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» связалась с немецким тренером слухи
21:27 · Испания. Ла Лига
Деку: «Сейчас не время думать о замене Хави»
21:12 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес пополнил лазарет «Барселоны»
20:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 3
20:21 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» нацелилась на форварда «Севильи» слухи
19:48 · Испания. Ла Лига
Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Осасуной»
19:29 · Испания. Ла Лига
«Ботафого» готов оформить рекордный трансфер слухи
17:34 · Испания. Ла Лига
Креспо покинул «Фенербахче» официально
17:30 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» донёс до Крооса позицию по его будущему
16:50 · Испания. Ла Лига
​Фелиш пропустит первый матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
16:26 · Испания. Ла Лига
​Кроос не решил, продлевать ли контракт с «Реалом»
16:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Осасуна» — настоящая скала в обороне»
15:55 · Испания. Ла Лига
Кроос в ближайшее время может объявить о возвращении в сборную Германии
Все новости
Рекомендуем