Деку: «Сейчас не время думать о замене Хави»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что клубу не стоит торопиться с поисками нового тренера.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) нынешний рулевой Хави публично объявил о своём уходе по окончании сезона. Пока неясно, кто станет преемником испанского специалиста предстоящим летом.

«Замена Хави? Мы не думаем об этом, сейчас не время. Хави – легенда, мы продолжаем поддерживать его во всём», – цитирует Barca Universal Деку, высказавшегося перед началом матча против «Осасуны». Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на сайте LiveResult.

Напомним, что Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.