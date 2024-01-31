Ферран Торрес пополнил лазарет «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес получил травму в самом начале матча чемпионата Испании с «Осасуной».

На пятой минуте матча 23-летний футболист на ровном месте получил повреждение, не принимая участия в какой-либо борьбе. Судя по всему, Торрес потянул заднюю поверхность бедра, потому что держался именно за это место. Футболист не смог продолжить игру, но покинул поле без посторонней помощи. Стоит сказать, что он уходил с газона со слезами на глазах. Вместо Торреса на замену вышел Фермин Лопес.

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Осасуна» продолжается в эти минуты. Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию поединка.