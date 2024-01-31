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«Валенсия» нацелилась на форварда «Севильи» слухи

31 Января 2024 • 20:21 Комментировать
Валенсия
...
Альмерия
03.02 16:00

Нападающий «Севильи» Рафа Мир может продолжить карьеру в «Валенсии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Валенсия» уже направила официальное предложение «Севилье» по аренде Мира. Отмечается, что «летучие мыши» хотят арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа. Романо подчеркнул, что стороны находятся на стадии переговоров.

В текущем сезоне Мир принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых трижды поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Контракт Мира с «Севильей» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

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