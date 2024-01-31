Нападающий «Севильи» Рафа Мир может продолжить карьеру в «Валенсии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Валенсия» уже направила официальное предложение «Севилье» по аренде Мира. Отмечается, что «летучие мыши» хотят арендовать 26-летнего испанца с правом выкупа. Романо подчеркнул, что стороны находятся на стадии переговоров.

В текущем сезоне Мир принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых трижды поразил ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Контракт Мира с «Севильей» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.