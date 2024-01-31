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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Осасуной»

31 Января 2024 • 19:48 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 0 ч. 4 мин.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче чемпионата Испании с «Осасуной».

Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Пенья (вр), Канселу, Араухо, Торрес, Педри, Левандовски, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Ямаль, Кубарси.

Отложенный матч 20-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» состоится сегодня, 31 января. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первой половине сезона «Барселона» одолела «Осасуну» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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