Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Осасуной»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче чемпионата Испании с «Осасуной».

Полностью стартовый состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Пенья (вр), Канселу, Араухо, Торрес, Педри, Левандовски, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Ямаль, Кубарси.

Отложенный матч 20-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной» состоится сегодня, 31 января. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первой половине сезона «Барселона» одолела «Осасуну» со счетом 2:1.