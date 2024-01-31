Бразильский «Ботафого» согласился заплатить «Бетису» рекордную для себя сумму за переход вингера Луиса Энрике.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время 23-летний футболист должен перебраться в «Ботафого». По данным источника, сделка уже полностью закрыта, и 2 февраля Энрике отправится в Бразилию.

В текущем сезоне вингер принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Энрике составляет 12 миллионов евро.