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Чемпионат Испании. Ла Лига

Креспо покинул «Фенербахче» официально

31 Января 2024 • 17:34 Комментировать

Португальский полузащитник Мигель Креспо покинул «Фенербахче». Центрхав усилит мадридский клуб испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано». С новым клубом его свяжет арендное соглашение до конца текущего сезона.

Отметим, что Креспо в «Фенербахче» уже довольно давно – с сентября 2021 года. Тогда он пришёл в турецкий топ-клуб из португальского «Эшторила» за 1,5 млн евро.

Сейчас цена игрока, согласно Transfermarkt, составляет 6 млн евро. В этом сезоне 27-летний португалец играл за свою команду не столь часто – он вышел на поле в 18 матчах во всех турнирах, в которых оформил один гол и одну голевую передачу.

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