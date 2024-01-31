​Президент «Реала» донёс до Крооса позицию по его будущему

Президент «Реала» Флорентино Перес переговорил с полузащитником Тони Кроосом по поводу его будущего. Как сообщает в социальных сетях журналист Марио Кортегана, Перес сообщил Кроосу, что хочет, чтобы он продлил контракт с клубом. При этом официального предложения на руках у Тони пока нет. Сейчас 34-летний футболист находится в раздумьях.

Действующий контракт Тони Кросса с «Реалом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее немецкий футболист говорил о желании завершить карьеру в Мадриде.

В сезоне 2023/2024 Кроос поучаствовал в 29 матчах «Реала». На счету полузащитника один гол и семь голевых передач на партнёров.