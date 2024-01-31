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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фелиш пропустит первый матч с «Наполи» в Лиге чемпионов

31 Января 2024 • 16:50 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

«Барселона» накануне сообщила о попадании Жоау Фелиш в лазарет. Сроки восстановления игрока каталонский клуб по обыкновению не назвал, но в прессе появляется разная информация на этот счёт.

По данным ESPN, Фелиш наверняка пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Эта игра пройдёт в Италии через три недели – 21 февраля.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что процесс восстановления 24-летнего Фелиша займёт приблизительно четыре недели.

В 28 матчах сезона 2023/2024 Жоау Фелиш записал на свой счёт семь голов и пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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