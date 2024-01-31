​Кроос не решил, продлевать ли контракт с «Реалом»

Будущее полузащитника Тони Крооса на клубном уровне остаётся неопределённым. «Реал» готов предложить немцу новый трудовой договор, однако футболист ещё не решил, подписывать его или нет. Как сообщает The Athletic, в клубе донесли до Крооса, что решение полностью в его руках.

Действующий трудовой договор связывает 34-летнего Крооса с «Реалом» до конца июня. Ранее футболист не раз говорил о намерении завершить карьеру в мадридском клубе.

За «Реал» Тони Кроос играет с лета 2014 года. С тех пор полузащитник провёл 446 матчей, в которых записал на свой счёт 28 голов и 96 результативных передач на партнёров.