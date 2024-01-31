Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Осасуна» — настоящая скала в обороне»

31 Января 2024 • 16:23 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 3 ч. 9 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче с «Осасуной».

«Осасуна» — настоящая скала в обороне. При этом они забивают много голов. Завтра нам будет непросто. Мы должны объединиться для достижения результата», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Барселона» и «Осасуна» сыграют между собой 31 января в рамках отложенного матча 20-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Осасуна» располагается на 12-й позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Января
14:55
Анчелотти: «Уход Хави? Это было ожидаемо»
14:25
Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
11:37
Мотта не входит в число кандидатов на пост тренера «Барселоны»
02:19
Барселона - Осасуна: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Интересный прогноз и ставка на матч Барселона – Осасуна чемпионата Испании – 31 января 2024
30 Января
22:17
​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»
18:20
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
17:30
«Барселона» потеряла Фелиша 5
17:00
Хави рассказал, чего не хватает «Барселоне»
16:19
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Осасуна чемпионата Испании — 31 января 2024
15:18
Защитник «Барселоны» Бальде успешно перенёс операцию
13:52
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:47
Тер Штеген возобновил тренировки с «Барселоной»
12:51
В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду 1
11:20
Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки 1
11:10
ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»
03:46
«Барселона» вряд ли сможет позволить себе топ-тренера
02:30
«Барселона» отклонила предложение клуба Лиги 1 по молодому защитнику
29 Января
16:19
Защитник «Барселоны» Бальде пропустит Евро-2024
16:02
«Барселона» не будет приглашать Клоппа, известна причина
15:11
«Барселона» пытается арендовать нового фуллбека до закрытия трансферного окна
11:08
Хави отказался от 12 миллионов зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»
04:39
«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров
04:00
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
02:00
Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»
00:45
В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным
00:06
Романо: «Бергвалл переходит в «Барселону»
28 Января
23:27
«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю»
22:11
Лапорта и Деку попытаются убедить Клоппа отказаться от паузы ради «Барселоны»
21:52
Педри – о проблемах «Барселоны»: «Пора перестать искать оправдания»
21:44
Гвардиола и Энрике не возглавят «Барселону» 1
21:35
Эрнесто Вальверде – о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Я его понимаю»
21:18
Артета – ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
20:49
Мичел ответил, готов ли возглавить «Барселону»
20:22
Серхи Роберто попросил Хави не уходить из «Барселоны»
20:09
«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто
17:24
Гави одним из первых поддержал Хави
16:44
Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»
16:31
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:14
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
14:56
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
12:34
Сёмин — о возможном уходе Хави из «Барселоны»: «Не вижу смысла об этом говорить» 1
10:22
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе
Спортивные новости
Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.01.24 в 21:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1.28 5.80 10.00
Видео
31.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.36 5.20 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
17:34 · Испания. Ла Лига
Креспо покинул «Фенербахче» официально
17:30 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» донёс до Крооса позицию по его будущему
16:50 · Испания. Ла Лига
​Фелиш пропустит первый матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
16:26 · Испания. Ла Лига
​Кроос не решил, продлевать ли контракт с «Реалом»
16:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Осасуна» — настоящая скала в обороне»
15:55 · Испания. Ла Лига
Кроос в ближайшее время может объявить о возвращении в сборную Германии
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Не только «Барселона»: У Тьяго два варианта в Ла Лиге
15:05 · Германия. Бундеслига
Сарагоса дал понять, что хочет поскорее присоединиться к «Баварии»
15:03 · Испания. Ла Лига
Модрич принял неожиданное решение по будущему
14:56 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» объявил о трансфере защитника официально
14:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Уход Хави? Это было ожидаемо»
14:48 · Испания. Ла Лига
​Лунин или Кепа: Анчелотти не сказал, кто сыграет с «Хетафе»
14:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Вся Турция хочет видеть, как Гюлер играет за «Реал», но придётся потерпеть»
14:43 · Испания. Ла Лига
​«Говорил, что не дотяну до 2000 года»: Анчелотти удивил ответом на вопрос о давлении
14:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич – легенда, он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов»
Все новости
Рекомендуем