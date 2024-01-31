Хави: «Осасуна» — настоящая скала в обороне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче с «Осасуной».

«Осасуна» — настоящая скала в обороне. При этом они забивают много голов. Завтра нам будет непросто. Мы должны объединиться для достижения результата», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Барселона» и «Осасуна» сыграют между собой 31 января в рамках отложенного матча 20-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Осасуна» располагается на 12-й позиции.