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Кроос в ближайшее время может объявить о возвращении в сборную Германии

31 Января 2024 • 15:55 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.00 2 1.55
01.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в скором времени может объявить о возвращении в сборную Германии. По информации от журналиста Марио Кортеханы, немецкий хавбек склоняется к тому, чтобы помочь «бундестим» на домашнем чемпионате Европы, который состоится летом.

Напомним, Кроос в 2021 году объявил о завершении карьеры в сборной Германии после чемпионата Европы. Тем не менее, Тони готов пересмотреть решение ради того, чтобы выступить на домашнем крупном турнире.

Ранее Кроос выигрывал в составе сборной Германии чемпионат мира в 2014 году. Чемпионат Европы футболисту ещё не покорялся.

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