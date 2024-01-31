Кроос в ближайшее время может объявить о возвращении в сборную Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в скором времени может объявить о возвращении в сборную Германии. По информации от журналиста Марио Кортеханы, немецкий хавбек склоняется к тому, чтобы помочь «бундестим» на домашнем чемпионате Европы, который состоится летом.

Напомним, Кроос в 2021 году объявил о завершении карьеры в сборной Германии после чемпионата Европы. Тем не менее, Тони готов пересмотреть решение ради того, чтобы выступить на домашнем крупном турнире.

Ранее Кроос выигрывал в составе сборной Германии чемпионат мира в 2014 году. Чемпионат Европы футболисту ещё не покорялся.