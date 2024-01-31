Модрич принял неожиданное решение по будущему

В нынешнем сезоне Лука Модрич стал получать меньше игрового времени в «Реале». Многие фанаты уверены, что летом опытный хорват будет искать себе новую команду. Впрочем, в программе El Larguero была озвучена информация о желании Модрича продлить контракт и продолжить выступления за «сливочных».

Луке Модричу 38 лет, за «Реал» он выступает с конца августа 2012 года. С тех пор хорватский полузащитник провёл за «сливочных» 512 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 38 голов и 83 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт 1 февраля – против «Хетафе» на поле соперника.