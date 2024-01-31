Анчелотти: «Уход Хави? Это было ожидаемо»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса покинуть свой пост в конце нынешнего сезона. Испанец сказал, что возьмёт год на отдых.

«Хави? Я вполне ожидал это. У меня есть большое уважение к Хави и ко всем своим коллегам. Я понимаю его решение», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Хетафе» в чемпионате Испании.

«Барселона» в Ла Лиге отстаёт от первого места на 11 очков и располагается на четвёртой строчке. Мадридский «Реал» идёт на втором месте и отстаёт от лидирующей «Жироны» на одно очко, имея при этом матч в запасе.