​Лунин или Кепа: Анчелотти не сказал, кто сыграет с «Хетафе»

«Реал» готовится к гостевому матчу чемпионата Испании против «Хетафе». В среду рулевой мадридской команды Карло Анчелотти выступил перед журналистами. На этот раз итальянский специалист не стал говорить, кто сыграет в воротах команды, Андрей Лунин или Кепа Аррисабалага.

«Лунин или Кепа? Я не скажу вам, кто будет играть завтра», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Xtra.

Матч между «Хетафе» и «Реалом» стартует 1 февраля в 23:00 по московскому времени. Следить за этой игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.