Анчелотти: «Вся Турция хочет видеть, как Гюлер играет за «Реал», но придётся потерпеть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ситуации с Ардой Гюлером, который пропустил первую половину сезона из-за травмы. Напомним, турок лишь в прошлом туре дебютировал за «Реал» в чемпионате Испании.

«Арда Гюлер хорошо прогрессирует, с каждым днем он становится физически лучше, привыкает к интенсивности нашего футбола. Сейчас с ним всё в порядке, и у него будут игровые минуты. Как я уже сказал, ему придётся потерпеть. Я понимаю, что на него оказывается большое давление, потому что вся Турция, хочет видеть, как он играет за «Реал Мадрид». Мальчику 18 лет, его время придёт», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.