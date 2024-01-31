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​«Говорил, что не доживу до 2000 года»: Анчелотти удивил ответом на вопрос о давлении

31 Января 2024 • 14:43 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.00 2 1.55
01.02 23:00

Карло Анчелотти работал во всех пяти топ-лигах Европы. Обладая таким опытом, итальянец точно должен знать, в какой лиге на тренеров оказывается больше давления. Впрочем, Анчелотти удивил ответом, не назвав ни одну из лучших европейских лиг.

«В какой из топ-лиг я ощущал больше давления? Самое сильное давление я испытывал в начале карьеры, когда работал во втором дивизионе Италии. Там мне было очень трудно справляться со стрессом. Вплоть до того, что я говорил ассистенту, что не доживу до 2000 года.

Сейчас 2024 год, а я всё ещё здесь. Мало-помалу ты привыкаешь к этому и понимаешь, что давление – это топливо, позволяющее лучше выполнять работу», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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