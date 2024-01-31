Анчелотти: «Модрич – легенда, он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень полузащитника Луки Модрича, у которого в конце сезона истекает контракт с «королевским клубом».

«Модрич – легенда, он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов. Ему 38 лет. Я не буду заставлять Луку разминаться, зная, что не буду выпускать его на поле. Я могу проделать нечто подобное с молодыми игроками вроде Арды Гюлера, но никак не с Модричем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о возможном отъезде Модрича в Саудовскую Аравию, но полузащитник в конечном итоге принял решение остаться в мадридском «Реале».