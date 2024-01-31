​Анчелотти: «Завтрашняя игра будет решающей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти очень серьёзно относится к ближайшему матчу его команды против «Хетафе».

«Завтрашняя игра будет решающей для нашего сезона и Ла Лиги. Мы ожидаем хорошего матча. Состав готов», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Xtra.

Матч «Хетафе» - «Реал» стартует 1 февраля в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Жироны» «сливочные» отстают на одно очко, проведя при этом на матч меньше.