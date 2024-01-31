Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»

После недавнего шокирующего поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил о решении покинуть «Барселону» по завершению сезона. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хави Мигеля, нынешний рулевой «сине-гранатовых» планирует взять годичный перерыв в тренерской карьере.

Отдохнув, Хави мечтает попробовать себя в Английской премьер-лиге. Специалист не исключает возвращения в «Барселону» на каком-то этапе, однако он не хочет тренировать другой клуб в Испании.

В среду «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.