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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»

31 Января 2024 • 14:25 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 6 ч. 11 мин.

После недавнего шокирующего поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил о решении покинуть «Барселону» по завершению сезона. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хави Мигеля, нынешний рулевой «сине-гранатовых» планирует взять годичный перерыв в тренерской карьере.

Отдохнув, Хави мечтает попробовать себя в Английской премьер-лиге. Специалист не исключает возвращения в «Барселону» на каком-то этапе, однако он не хочет тренировать другой клуб в Испании.

В среду «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Осасуны». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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