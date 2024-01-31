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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Моуринью может возглавить «Барселону»

31 Января 2024 • 14:19 Комментировать (2)

Неожиданные новости из Испании. Так, Жозе Моуринью может стать следующим тренером «Барселоны». По информации от издания ABC, агент португальского тренера, Жорже Мендеш, уже предложил «сине-гранатовым» услуги Моуринью.

Напомним, что недавно Хави объявил об уходе с тренерского мостика «Барселоны» по завершению нынешнего сезона. Жозе Моуринью, в свою очередь, в январе был уволен из «Ромы» на фоне неудовлетворительных результатов.

В своё время, в 1996-2000 годах, Моуринью работал в тренерском штабе «Барселоны». Позже, в 2010-2013 годах, Особенный возглавлял другой испанский топ-клуб – «Реал».

Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жозе Моуринью
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Комментарии (2) Все комментарии
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типафутбольныйаналитик
31 Января 2024 в 14:46
Страшний сон всех фанатов Барселоны.😰
San13
31 Января 2024 в 14:41
Ооооо, понеслась фантазия у журналюг:))))
При таких раскладах как Моур, Райкард, как по мне, пускай уж лучше Хави останется.
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