Лунин выйдет в старте на матч с «Хетафе»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает навязывать конкуренцию Кепе Аррисабалаге в борьбе за роль первого номера. По информации от издания Tiempo de Juego, именно украинец выйдет в стартовом составе на матч ближайшего тура испанской Ла Лиги против «Хетафе».

Напомним, Лунин также вышел в основном составе на последний матч против «Лас-Пальмас», который завершился минимальной победой «Реала». Кепа пока не выходил в старте после игры с «Альмерией», где «сливочные» добились волевой победы 3:2.

Напомним, Кепа выступает за «Реал» на правах аренды до конца сезона. Испанец принадлежит лондонскому «Челси».