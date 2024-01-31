Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону»

Каталонская «Барселона» занимается поиском нового главного тренера. Как информирует газета Marca, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал нидерландский специалист Франк Райкаард.
Согласно данным источника, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта связался с тренером и предложил сотрудничество. Кроме того, руководитель хочет пригласить в штаб Райкаарда другого легендарного нидерландца – Марко ван Бастена. Ему обещана роль ассистента.
Райкаард имеет опыт работы в «Барселоне». Он руководил командой с 2003 по 2008 год. При нем каталонцы дважды выигрывали Ла Лигу и побеждали в Лиге чемпионов.
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при райкарде в барсе играли диньо, деку, жюли и это-о
а сейчас феран, гави, шмедри и ямал
что то мне кажется результаты будут несопоставимые
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