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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону»

31 Января 2024 • 13:40 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» занимается поиском нового главного тренера. Как информирует газета Marca, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал нидерландский специалист Франк Райкаард.

Согласно данным источника, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта связался с тренером и предложил сотрудничество. Кроме того, руководитель хочет пригласить в штаб Райкаарда другого легендарного нидерландца – Марко ван Бастена. Ему обещана роль ассистента.

Райкаард имеет опыт работы в «Барселоне». Он руководил командой с 2003 по 2008 год. При нем каталонцы дважды выигрывали Ла Лигу и побеждали в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Марко Ван Бастен Франк Райкаард ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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cabo verde
31 Января 2024 в 13:54
лол
при райкарде в барсе играли диньо, деку, жюли и это-о
а сейчас феран, гави, шмедри и ямал
что то мне кажется результаты будут несопоставимые
Evgen 86
31 Января 2024 в 14:22
Он 10 лет вообще никого не тренировал
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