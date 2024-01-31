Модрич отказался переезжать в Саудовскую Аравию в январе

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отказался покидать свою команду в январе ради переезда в Саудовскую Аравию, где ему предлагали большую зарплату. По информации от Cadena SER, хорватский хавбек даже толком не рассматривал возможность перебраться в другой клуб. Полузащитник полностью сфокусирован на выступлениях за «Реал».

Напомним, в конце нынешнего сезона у 38-летнего Модрича истекает контракт с «королевским клубом». Не исключено, что «королевский клуб» вскоре предложит ветерану новое соглашение до конца следующего сезона.

В нынешней кампании Модрич отметился одним голом и 4 ассистами в испанской Ла Лиге.