Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич отказался переезжать в Саудовскую Аравию в январе

31 Января 2024 • 12:56 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.00 2 1.55
01.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отказался покидать свою команду в январе ради переезда в Саудовскую Аравию, где ему предлагали большую зарплату. По информации от Cadena SER, хорватский хавбек даже толком не рассматривал возможность перебраться в другой клуб. Полузащитник полностью сфокусирован на выступлениях за «Реал».

Напомним, в конце нынешнего сезона у 38-летнего Модрича истекает контракт с «королевским клубом». Не исключено, что «королевский клуб» вскоре предложит ветерану новое соглашение до конца следующего сезона.

В нынешней кампании Модрич отметился одним голом и 4 ассистами в испанской Ла Лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

Новости по матчу

Сегодня, 31 Января
12:56
Модрич отказался переезжать в Саудовскую Аравию в январе
11:46
Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча»
30 Января
22:03
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Хетафе – Реал Мадрид Ла Лиги – 1 февраля 2024
19:43
«Хетафе» - «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:09
«Реал» предложит новый контракт Кроосу 4
12:59
Анчелотти не спешит рисковать здоровьем Гюлера
03:00
Стало известно, когда Куртуа сможет вновь сыграть за «Реал»
29 Января
03:35
Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
01:08
«Бавария» и «Реал» не готовы удовлетворить требования Дэвиса по зарплате
28 Января
21:28
Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.01.24 в 21:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1.28 5.80 10.00
Видео
31.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.36 5.20 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
12:56 · Испания. Ла Лига
Модрич отказался переезжать в Саудовскую Аравию в январе
12:50 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Арсенал» сейчас сильнее «Барселоны»
12:26 · Испания. Ла Лига
Радоньич стал игроком испанского клуба официально
12:21 · Испания. Ла Лига
Льоренте оценил игру Фелиша за «Барселону»
12:03 · Испания. Ла Лига
Хави признался, как относится к президенту «Барселоны» Лапорте
11:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может устроить с «Жироной» обмен игроками
11:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча»
11:37 · Италия. Серия А
Мотта не входит в число кандидатов на пост тренера «Барселоны»
11:25 · Испания. Ла Лига
Педри или Гави - один из них покинет «Барселону»
11:17 · Испания. Ла Лига
Ди Мария собрал символическую сборную своих бывших партнёров, Роналду не попал в состав
09:54 · Испания. Ла Лига
Легенда «Реала»: «Хави думал о себе, а не о «Барселоне» 3
08:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в шаге от подписания нового полузащитника
08:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказал мнение об уходе Хави из «Барселоны»
08:17 · Испания. Ла Лига
Вейга оценил переход Эндрика в мадридский «Реал»
01:47 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» повторила клубный антирекорд, проиграв «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем