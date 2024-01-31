Нападающий Неманья Радоньич, контракт которого принадлежит «Торино», отправился в чемпионат Испании. Новым местом работы 27-летнего сербского футболиста стала «Мальорка», сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны заключили арендное соглашение до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне Неманья принял участие в 11 поединках во всех турнирах. Нападающий отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 22 туров чемпионата Испании «Мальорка» набрала 20 баллов. Команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.