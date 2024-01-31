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Льоренте оценил игру Фелиша за «Барселону»

31 Января 2024 • 12:21 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о выступлениях нападающего Жоау Фелиша за каталонскую «Барселону».

«Сможет ли Жоау заиграть в «Барсе»? Этот вопрос лучше задать тренеру или его нынешним одноклубникам. Фелиш – отличный футболист, однако это постоянно нужно доказывать на поле. Нет смысла просто говорить об этом», - приводит слова футболиста AS.

Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 18 поединках чемпионата Испании, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.

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Атлетико Мадрид Барселона Маркос Льоренте Жоау Фелиш ещё теги
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