Льоренте оценил игру Фелиша за «Барселону»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о выступлениях нападающего Жоау Фелиша за каталонскую «Барселону».

«Сможет ли Жоау заиграть в «Барсе»? Этот вопрос лучше задать тренеру или его нынешним одноклубникам. Фелиш – отличный футболист, однако это постоянно нужно доказывать на поле. Нет смысла просто говорить об этом», - приводит слова футболиста AS.

Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 18 поединках чемпионата Испании, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи.