Хави признался, как относится к президенту «Барселоны» Лапорте

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказал мнение о президенте клуба Жоане Лапорте.

«Внутри клуба меня все поддерживали. Наш главный лидер - это президент. Лапорта верил в меня, у меня к нему только хорошие чувства. Это отличный президент для «Барселоны», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

В последнем поединке «сине-гранатовые» потерпели домашнее поражение от «Вильярреала» со счетом 3:5. После этого провала Хави заявил, что покинет команду по окончании текущего сезона.

«Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги. В плей-офф Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «Наполи».