«Барселона» может устроить с «Жироной» обмен игроками

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с тем, чтобы устроить с «Жироной» обмен игроками. «Сине-гранатовым» очень нравится полузащитник Алеш Гарсия, который ранее выразил желание перебраться на «Камп Ноу».

По информации от издания Mundo Deportivo, в контракте испанского футболиста прописана сумма отступных. По одной версии она составляет 14 миллионов евро, а по другой – 20 миллионов. «Барселона» хотела бы избежать больших трат путём обмена.

«Сине-гранатовые» могут отдать «Жироне» взамен защитника Эрика Гарсию или полузащитника Пабло Торре, которые в этом сезоне выступают за «бело-красных» на правах аренды. Также «Барселона» может вернуть «Жироне» опорника Ориоля Ромеу, который был куплен перед стартом этого сезона.