Педри или Гави - один из них покинет «Барселону»

Каталонская «Барселона» может расстаться с одним из своих талантов в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» расстанутся с Педри или Гави. Пока клуб не принял окончательного решения. У Педри есть варианты продолжения карьеры в Англии, Германии и Франции. Что касается Гави, то полузащитнику больше всего нравится АПЛ. Трансферная стоимость обоих игроков составляет 90 миллионов евро.

Ранее стало известно, что главный тренер Хави Эрнандес покинет каталонский коллектив.

Хави может вернуться в «Барселону»