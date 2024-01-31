Педри или Гави - один из них покинет «Барселону»

Каталонская «Барселона» может расстаться с одним из своих талантов в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.
Как стало известно источнику, «сине-гранатовые» расстанутся с Педри или Гави. Пока клуб не принял окончательного решения. У Педри есть варианты продолжения карьеры в Англии, Германии и Франции. Что касается Гави, то полузащитнику больше всего нравится АПЛ. Трансферная стоимость обоих игроков составляет 90 миллионов евро.
Ранее стало известно, что главный тренер Хави Эрнандес покинет каталонский коллектив.
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