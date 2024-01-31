Ди Мария собрал символическую сборную своих бывших партнёров, Роналду не попал в состав

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Анхель ди Мария собрал символическую сборную игроков, с которыми ранее выступал в одной команде. Состав выглядит следующим образом: Эмилиано Мартинес, Марсело, Николас Отаменди, Хавьер Маскерано, Серхио Рамос, Руй Кошта, Неймар, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Златан Ибрагимович, Лионель Месси.

В состав не вошёл Криштиану Роналду, с которым Анхель ранее провёл несколько сезонов в составе «Реала». Также аргентинский полузащитник проигнорировал вратаря Икера Касильяса, поставив на его место Эмилиано Мартинеса.

Напомним, в этом сезоне 35-летний ди Мария выступает за лиссабонскую «Бенфику». На его счету 7 голов и 4 ассиста в чемпионате Португалии.