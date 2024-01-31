Хави может вернуться в «Барселону»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес, который объявил о скором уходе из клуба, не исключает возвращения в стан «сине-гранатовых».

«Я не исключаю того, что могу вернуться в клуб. «Барселона» может рассчитывать на мою помощь во всем. Но в настоящий момент я ей не нужен. Я уже принял окончательное решение», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Хави сделал заявление об уходе после домашнего поражения «сине-гранатовых» от «Вильярреала» со счетом 3:5. Эрнандес тренирует команду с ноября 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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