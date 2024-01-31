Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Легенда «Реала»: «Хави думал о себе, а не о «Барселоне»

31 Января 2024 • 09:54 Комментировать (1)

Экс-футболист мадридского «Реала» Гути прокомментировал решение главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Он думал о себе, а не о «Барселоне». Хави сейчас не в своей тарелке, он ошеломлен. Команда плохо играет, терпит поражения, а тебя, тренера, убивают. Если наставник решил сделать такое заявление, то надо уходить сразу. То, как он объявил об уходе, не пойдет на пользу никому», - передает слова Гути La Sexta.

Хави сделал заявление об уходе после крупного домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5. Эрнандес уйдет из клуба по завершении сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Гути ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
pol-black
31 Января 2024 в 10:06
Гути будет учить Хави? даа, дожили.
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.01.24 в 21:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
1.28 5.80 10.00
Видео
31.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.36 5.20 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
09:54 · Испания. Ла Лига
Легенда «Реала»: «Хави думал о себе, а не о «Барселоне» 1
08:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в шаге от подписания нового полузащитника
08:28 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказал мнение об уходе Хави из «Барселоны»
08:17 · Испания. Ла Лига
Вейга оценил переход Эндрика в мадридский «Реал»
01:47 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» повторила клубный антирекорд, проиграв «Атлетико»
01:42 · Испания. Ла Лига
​Хави установил абсолютный антирекорд «Барселоны», проиграв матч «Вильярреалу»
30 Января
23:13 · Испания. Ла Лига
Экс-капитану «Сельты» Мальо грозит тюрьма
22:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» может купить игрока сборной Бразилии – названа сумма слухи
22:17 · Испания. Ла Лига
​Хави предупредил своего преемника в «Барселоне»
21:45 · Испания. Ла Лига
Рианчо: Адаптация Захаряна затянулась
20:04 · Испания. Ла Лига
Источник: «Фелиш из-за травмы выбыл на четыре недели» 1
18:20 · Испания. Ла Лига
Деку не исключил, что знает имя будущего тренера «Барселоны»
18:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Кроосу 4 слухи
17:44 · Испания. Ла Лига
Захарян пропустит матч против «Жироны»
17:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла Фелиша 4
Все новости
Рекомендуем