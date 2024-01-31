Легенда «Реала»: «Хави думал о себе, а не о «Барселоне»

Экс-футболист мадридского «Реала» Гути прокомментировал решение главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Он думал о себе, а не о «Барселоне». Хави сейчас не в своей тарелке, он ошеломлен. Команда плохо играет, терпит поражения, а тебя, тренера, убивают. Если наставник решил сделать такое заявление, то надо уходить сразу. То, как он объявил об уходе, не пойдет на пользу никому», - передает слова Гути La Sexta.

Хави сделал заявление об уходе после крупного домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5. Эрнандес уйдет из клуба по завершении сезона.