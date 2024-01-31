«Барселона» в шаге от подписания нового полузащитника

17-летний шведский полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл переезжает в чемпионат Испании. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей, новым местом работы футболиста станет каталонская «Барселона».

Сегодня, 31 января, представители игрока встретятся с руководством «сине-гранатовых» для оформления сделки. До конца дня стороны должны все обговорить и заключить трудовой договор. Трансфер Бергвалла обойдется «Барселоне» примерно в семь миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 26 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.